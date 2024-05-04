«البحوث الفلكية» يحدد غرة شهر ذو القعدة.. 43 يوما على عيد الأضحى

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل رؤية هلال شهر ذو القعدة 2024 وعدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

موعد رؤية هلال شهر ذو القعدة 2024

وأوضح المعهد وفق تقرير أصدره اليوم، عن موعد رؤية هلال شهر ذو القعدة 2024، أن هلال شهر ذو القعدة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:23 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من شوال 1445هـ الموافق 2024/5/8م «يوم الرؤية»، على أن يبقى الهلال الجديد لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في مكة المكرمة وفي القاهرة 38 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر ويبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين «32» - 40 دقيقة.

رؤية ذو القعدة في الدول العربية

وتابع المعهد أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 8 إلى 48 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1445هـ فلكياً يوم الخميس 2024/5/9 فلكيا، على أن يكون عدد أيامه 29 يوما، على أن ينتهي الشهر يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل.

أول أيام عيد الأضحى 2024

وأشار المعهد إلى أن غرة شهر ذو الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، ويكون أول أيام عيد الأضحى 16 يونيو المقبل الموافق الأحد، وبذلك يكون عدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الأضحى بدءا من اليوم السبت 4 مايو، 43 يوما متبقية على أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي يحل موعده فلكيا يوم الأحد 16 يونيه 2024.