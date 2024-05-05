مواعيد القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى على جميع الخطوط

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات إضافية للعمل خلال عيد الأضحى، على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، لتيسير حركة جمهور الركاب خلال إجازة العيد.

مواعيد القطارات

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، مواعيد قيام القطارات ومواعيد وصولها، وفقًا لتقرير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهي:

قطار التالجو رقم 2040

- يقوم من القاهرة الساعة 8:40 صباحًا.

- يصل إلى الأقصر الساعة 5:10 مساءً.

قطار التالجو رقم 2041

- يقوم من الأقصر الساعة 8:40 مساء.

- يصل إلى القاهرة الساعة 5:25 صباحًا.

- قطار خاص رقم 1940

- يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءً.

- يصل إلى أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

قطار خاص رقم 1941

- يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءً.

- ويصل إلى القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

قطار 1942 و1943 ثالثة مكيفة

- التحرك من القاهرة الساعة 10:40 مساءً.

- الوصول إلى أسوان الساعة 11:50 مساءً.

القطار المكيف

- يقوم من أسوان الساعة 3 مساءً.

- يصل إلى القاهرة الساعة 3:40 صباحا.

قطار خاص مكيف رقم 1952

- يقوم من القاهرة الساعة 12:45 صباحا.

ويصل إلى أسوان الساعة 1:45 مساء.

قطار خاص مكيف رقم 1953

- يقوم من أسوان الساعة 7:35 مساءً.

- يصل إلى القاهرة الساعة 7:55 صباحا.