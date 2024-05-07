341 مركزا تكنولوجيا تبدأ استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الخطوات

بدأ 341 مركزا تكنولوجيا على مستوى الجمهورية، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من اليوم، وأوضح الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، خطوات تقديم طلبات التصالح.

وقال قاسم لـ«الوطن»، إنّ أول خطوة هي الدخول على بوابة خدمات المحليات من هنا، أو تطبيق تصالح من على الموبايل الخاص به من هنا، أو الذهاب إلى المركز التكنولوجي التابع له في المركز أو الحي أو المدينة للحصول على رقم، ثم الحصول على شهادة بيانات خاصة بالتصالح.

ملء بيانات التصالح

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ المواطن يبدأ ملء بيانات المخالفة، وبينها «مساحتها وعرض الشارع ورأي الأملاك واستطلاع رأي جهة الولاية في التصالح وخلافه»، مع إرفاق المستندات المطلوبة من صورة بطاقة الرقم القومي، وكروكي لموقع التصالح، وصورة فوتوغرافية للعقار»، لافتا إلى أنّ تلك الخدمة تقدم مجانا ومدة استكمال شهادة البيانات 15 يوما، ثم يتم رفع المستندات وشهادة البيانات، وبعدها يتم تقديم طلب التصالح وتقديم المستندات المطلوبة.

خدمات للمواطنين

وأشار إلى أنّ هناك تسهيلات متعددة للمواطنين للتصالح في مخالفة البناء، وكل الجهات المختصة تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين لتسيير إجراءات وخطوات التصالح.