قبل تطبيق التصالح على مخالفات البناء.. بشرى بشأن موقف 2.8 مليون طلب وتظلم

تبدأ المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الساعات المقبلة، فيما بدأت مراكز محافظة القاهرة تستعد لتطبيق قانون التصالح والرد على تساؤلات المواطنين بشأن طلبات التصالح أو التظلمات التي قدمت وفق القانون القديم، خاصةً أن هناك نحو 2.8 مليون طلب تصالح تم تقديمه وفق القانون القديم ولم يتم البت إلا في عدد محدود.

طلبات التصالح القديمة

وفي بشرى سارة لكل طلبات التصالح والتظلمات التي تقدمت من قبل، أكدت مراكز محافظة القاهرة أنه وفقًا لقانون التصالح الجديد، يحق لصاحب أي طلب تصالح أو تظلم تم تقديمه، وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم الرد عليه نهائيًا أو لم تنته مدة الفحص الخاصة بالطلب، تحويله إلى لجنة البت وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون الجديد دون سداد رسم فحص أو جدية تصالح إذا تم سدادهما من قبل، وفي حال قبول التصالح أو التظلم، يتم محاسبة صاحب الشأن بسعر المتر وفقًا للقانون القديم.

تقديم تظلم

وفيما يتعلق بحالات رفض التصالح في القانون القديم، أوضحت أنه إذا كان الطلب في فترة السماح، يمكن تقديم طلب تظلم خلال 30 يومًا من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، إلى اللجان المختصة للبت فيه طبقًا للقانون الجديد.

وفى حالة تقديم طلب تصالح في القانون القديم، وتم رفضه وانتهت مدة التظلم وجرى تأييد الرفض، أتاح القانون الجديد تقدم طلب جديد وفى هذه الحالة تسدد رسوم فحص جديدة.