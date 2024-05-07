«المستقلين الجدد»: اجتياح رفح الفلسطينية يقوّض اتفاق الهدنة ويهدد استقرار المنطقة

أكد حزب المستقلين الجدد، أنّ العمليات العسكرية التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية يهدد اتفاق الهدنة، وسيكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها.

وقف إطلاق النار

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب في بيان، إنّ إصرار إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية رغم إعلان حماس موافقتها على المقترح المقدم من مصر وقطر باتفاق هدنة وقف إطلاق النار، أمر غير منطقي ويكشف عن سوء نوايا إسرائيل.

العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية

وأضاف عناني، أنّ الهجوم على رفح الفلسطينية سيتسبب في كارثة إنسانية، وقد يقوض السلام والاستقرار في المنطقة كلها، مستنكرًا ما يحدث من عمليات عسكرية وما يحدث من استهداف واضح للمدنيين في رفح، حتى في الأماكن التي طلبت إسرائيل النزوح إليها، ما ينذر بسقوط أعداد كبيرة من الأبرياء من المدنيين، وهذا ما حدث في آخر 24 ساعة، فضلا عن التدهور الواضح في الوضع الصحي والغذائي والإنساني للنازحين إلى رفح الفلسطينية.