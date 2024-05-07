حدث ليلا.. معارك في رفح الفلسطينية ومقتل 266 جنديا إسرائيليا وزلزال يهدد أمريكا

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وتضمنت تطورات في ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ونشوب اشتباكات قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإرجاء الولايات المتحدة إرسال أسلحة دقيقة إلى إسرائيل، ومقتل 266 جنديًا إسرائيليًا في غزة منذ بدء العدوان، إلى جانب تحذير من زلزال مدمر يهدد أمريكا الجنوبية خلال ساعات.

مقتل 43 جنديًا إسرائيليًا بنيران صديقة

أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية أن نحو 43 جنديًا إسرائيليًا قتلوا بسبب «نيران صديقة» منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل حوالي 7 أشهر.

وفي تفاصيل الأحداث التي أدت إلى وفاة الجنود، أفادت الصحيفة بأن 22 جنديًا قتلوا بنيران صديقة، في حين قتل خمسة آخرون بنيران غير منتظمة ناجمة عن قذائف هاون أو قنابل جوية، وتوفي الباقون في حوادث تشغيلية.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في أواخر أكتوبر الماضي، أفادت أرقام رسمية بمقتل 266 جنديًا، مما يعني أن القتلى بنيران صديقة يشكلون حوالي خمس الحصيلة الإجمالية، وفقًا لتقرير الصحيفة.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض 54 جنديًا لإصابات بنيران صديقة، و34 لإصابات بنيران غير منتظمة ناجمة عن الآليات، و456 في حوادث عملياتية أخرى.

أشار التقرير إلى أن معظم حوادث النيران الصديقة في الحرب تتشابه في سماتها.

وفقًا لتقرير الصحيفة، يشير الاستفسار الداخلي والمحادثات مع كبار ضباط الاحتلال الإسرائيلي إلى أن معظم الحوادث ناتجة عن انحراف القوات عن حدود القطاع، وضعف التوزيع الميداني والقتال في مناطق مكتظة بالمباني.

نشوب اشتباكات قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات لأصوات الاشتباكات والقذائف وإطلاق النار قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فيما وقوع تبادل لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها حول الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي وقعت في رفح الفلسطينية، حيث نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية عنيفة في محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

لقطات ترصد الوضع من داخل #معبر_رفح من الجانب المصري لأصوات الاشتباكات والقذائف من الجانب الفلسطيني للمعبر#تضامنا_مع_فلسطين#من_غزة_هنا_القاهرة#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/oeaHuexApL — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 6, 2024

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت تأجيل إرسال أسلحة دقيقة إلى إسرائيل.

ذكر موقع «أكسيوس» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط للسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر خلال ساعات

يواصل عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، إطلاق تحذيراته المخيفة والمثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المعروف سابقًا باسم تويتر، مما يثير الذعر والرعب في العالم، نظرًا لتحقق عدة تنبؤات من توقعاته.

وفي فيديو نشرته شركة «ssgeos»، حدد عالم الزلازل الهولندي أنه من المتوقع حدوث زلزال يضرب سواحل أمريكا الجنوبية.

ونشر عالم الزلازل الهولندي، عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس»، التغريدة التالية: «منذ عام 2017 لم تحدث أي هزة أرضية بقوة 7.0 أو أعلى على مقياس ريختر في تشيلي الواقعة على سواحل أمريكا الجنوبية، بينما ضربت هزات أرضية بقوة 7.0 أو أعلى سبع مرات منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور».

وأضاف: «سواحل أمريكا الجنوبية منطقة اندساس جيولوجي، وكان أكبر زلزال ضرب أي مكان في العالم منذ عام 2014 بقوة 8.3 على مقياس ريختر قبالة سواحل مدينة كوكيمبو في تشيلي في سبتمبر 2015».

وأوضح أن كوكبي عطارد والزهرة سيكونان في اقتران مع كوكب أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل القمر الجديد، وأن هذا الاقتران الكوكبي قد يؤدي إلى حدوث مجموعة من الهزات الأرضية القوية تقترب قوتها من 6 درجات على مقياس ريختر، وربما زلزال أكبر، وذلك في الفترة من 8 إلى 10 مايو.