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«القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات لقصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
03:24 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
منازل في رفح الفلسطينية

منازل في رفح الفلسطينية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، لقطات متداولة للقصف الإسرائيلي على عدد من المنازل في مدينة رفح الفلسطينية.

وأفاد مراسل القناة في رفح الفلسطينية بشير جبر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي مارس أحزمة نارية كثيفة على هذه المنطقة، فضلا عن وصول عدد من الشهداء والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي إلى المستشفى الكويتي.

يأتي ذلك بعد تصعيد إسرائيلي بدأ منذ صباح أمس، على منطقة رفح الفلسطينية من خلال عمليات استهدفت مناطق شرق المدينة، وإنزال بعض المنشورات في بعض المناطق بضرورة إخلائها.

 

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بقلم محمد عزالدين