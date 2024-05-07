زيادة جديدة في مرتبات مايو لملايين الموظفين.. الصرف خلال أيام

كشفت مصادر حكومية عن أخبار سارة للعاملين بالقطاع الخاص حول موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه، والذي يستفيد منه 15 مليون عامل بالقطاع الخاص وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.

موعد صرف مرتبات العاملين بالقطاع الخاص بالزيادة الجديدة

وأشارت المصادر إلى أنَّ موعد صرف مرتبات العاملين بالقطاع الخاص بالزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه، سيكون بدءا من يوم 25 مايو في بعض المنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، على أن يستمر الصرف حتى الأسبوع الأول من شهر يونيه 2024.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وقالت المصادر لـ«الوطن» إنَّ إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يبلغ 18 مليون عامل سيستفيد 15 مليون منهم بقرار الزيادة الجديدة التي ستبدأ مع مرتبات شهر مايو 2024، لافتة إلى أنَّ عدد قليل من شركات ومصانع القطاع الخاص تقدمت حتى الآن إلى وزارتي التخطيط والعمل، بطلبات الإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور وبشكل مؤقت لحين مرورها من عنق الزجاجة والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، مما أدى إلى تعثر التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

فحص طلبات الإعفاء من الحد الأدنى للأجور

وأضافت المصادر أنَّه وفقًا للقرار الوزاري بالسماح بتلقي طلبات الإعفاء من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، فإن آخر موعد سيكون يوم الأربعاء 15 مايو الجاري، إذ سيتمّ فحص هذه الطلبات من قبل المسئولين المختصين بوزارتي التخطيط والعمل، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعها المجلس القومي للأجور.

موعد صرف مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

كان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، قد قرر في اجتماعه يوم 7 أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إلى 6 آلاف جنيه، واستثناء المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها عدد أقل من 10 أفراد من القرار.

مراحل تطور زيادة الحد الأدنى للاجور

وأكدت المصادر أن الزيادة التي يحصل عليها موظفي القطاع الخاص في مرتبات شهر مايو الجاري، تعبتر هي أعلى زيادة يشهدها الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص في تاريخ القوى العاملة بالبلاد، إذ شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص عدة مراحل في زيادته كالتالي:

- 2400 جنيه في يناير 2022.

- 2700 جنيه في يناير 2023.

- 3 آلاف جنيه في يوليو 2023.

- 3500 جنيه في يناير 2024.

- 6 آلاف جنيه تُطبق مع مرتبات مايو 2024.