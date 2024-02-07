من 1200 لـ6000 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 500% خلال 7 سنوات

تُعد قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، هي الزيادة الثامنة، التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحكومي والعام والاعمال العام، من المخاطبين منهم بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وغير المخاطبين، وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 جنيه، و1200 لعمال الدرجة السادسة، ليصبح الحد الادنى للأجور 6000 جنيه ، لموظفي الدرجة السادسة والخدمات المعاونة .

وقد تدرج الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومةعلى مدار العشر سنوات الماضية، من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه

زيادة الحد الأدنى للأجور

«الوطن» تستعرض الزيادات في الحد الأدنى للأجور، لموظفي الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مسؤولية منصب رئيس الجمهورية في عام 2014 حتى الآن، على النحو التالي:

1- 200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه.

2- 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه.

3- 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

4 - 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.

5- 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

6- 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

7- 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

8- من 1000 إلى 1200 جنيه زيادة في 7 فبراير 2024 ليصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.