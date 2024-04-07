تفاصيل وموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. عاجل

اقرت الحكومة اليوم جدول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، اذ أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن المجلس.

زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص

وترصد الوطن في هذا التقرير تفاصيل اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

- بدأ الاجتماع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقر المجلس القومي للأجور داخل ديوان عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

- حضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية- وزير قطاع الأعمال العام- وزير العمل- وزيرة التضامن الاجتماعي- رئيس المجلس القومي للمرأة- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني- مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور- وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.

- أكدت وزيرة التخطيط على أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص يوفر حياة كريمة للعاملين

- فى الاجتماع اكدت الوزيرة على ان الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

- وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

- اتفق الحضور على ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

- وزير العمل حسن شحاتة، أكد على ان قرار رفع الحد الادني للأجور يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج".

- سيتم ارسال كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لوزارة العمل في جميع المحافظات بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.