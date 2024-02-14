موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2024.. اعرف التفاصيل

يعد موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2024، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، خاصة العاملين في الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، كما أن تلك الزيادة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2024، بالإضافة إلى جدول زيادة المرتبات، وفقاً لكل درجة من الدرجات الوظيفية.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024

ومن المقرر أن يكون موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2024، بداية من الشهر المقبل الموافق لشهر مارس 2024، ليحصل بذلك العاملين في الدرجة السادسة على نحو 6 آلاف جنيه شهريا.

جدول زيادة المرتبات 2024

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الأولى على نحو 8 آلاف و200 جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الثانية على نحو 8 آلاف جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الثالثة على نحو 7 آلاف و500 جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الرابعة على نحو 7 آلاف جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الخامسة على نحو 6 آلاف و500 جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية السادسة على نحو 6 آلاف جنيه.