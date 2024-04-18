ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم.. وتحقيق 22 مليار جنيه مكاسب سوقية

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاعات جماعية، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 29866.2 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 22 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.79% عند مستوى 6887.51 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس

وشهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاعا في مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في بداية التعاملات بنسبة 0.71% عند مستوى 9815.05 نقطة.

22 مليار جنيه مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 267.4 مليون جنيه في بداية التداولات، عبر التداول على 82.4 مليون سهم، وتنفيذ 10 آلاف و630 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة 22 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 2.025 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 20% منذ بداية العام

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 20% منذ بداية العام الجديد 2024.