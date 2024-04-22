«البورصة» تواصل الارتفاع وتحقق 14 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التداول

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.35% عند مستوى 28723.8 نقطة، وسط مكاسب سوقية 14 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.4% عند مستوى 6643.39 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية، «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.53% مع بداية تداولات اليوم الإثنين، ليسجل مستوى 9457.82 نقطة، وفق أخبار البورصة.

14 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 104 ملايين جنيه عبر التداول على 39.7 مليون سهم، وجرى تنفيذ 5 آلاف و85 ألف صفقة في بداية التعاملات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 14 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.948 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي 15%

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنحو 15% منذ بداية العام الجاري، مسجلاً أعلى مستوى عند 33382.51 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.