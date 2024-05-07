تحتاج تدخل جراحي.. بريتني سبيرز تكشف تفاصيل حالتها الصحية

كشفت النجمة الأمريكية بيرتني سبيرز أنها قد تحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية في القدم بعد إصابتها الأخيرة في كاحلها، ونفت جميع ما تردد في الفترة الأخيرة كون أن الإصابة ناتجة عن شجار خاضته مع حبيبها بول ريتشارد سوليز.

وتعود الواقعة إلى 2 مايو الجاري، حين كانت بريتني سبيرز نزيلة في أحد الفنادق الشهيرة بهوليوود، تم استدعاء المسعفين إلى الفندق في وقت متأخر من الليل، بينما التقطت عدسات الكاميرات صورا للنجمة الأمريكية خارج الفندق وهي تمسك بوسادتها وتلف بطانية حول جسدها وتبكي، وعلى الرغم من وجود سيارة إسعاف في مكان الحادث، إلا أن سبيرز لم تدخلها، وهو ما آثار تكهنات أنها دخلت في شجار مع حبيبها وأصابت قدمها، وفقا لما نشره موقع «مترو».

بريتني سبيرز: أتمنى أن تكون حياتي كما يتم تصويرها

نفت سبيرز هذه التكهنات، أكدت أنها كانت تبكي فقط لأنها أصيبت في قدمها، وذلك وفقا لما نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «أنا امرأة ناضجة وفي الواقع ساذجة للغاية وفي معظم المواقف، أشعر بالحرج ببساطة لأنهم جعلوني أظهر وأنا أرتدي بيجاما، أتمنى بصدق أن تكون حياتي جامحة كما تم تصويرها».

وتابعت: «في كلتا الحالتين، لقد حدث شيء ما لقدمي وقد أضطر إلى إجراء عملية جراحية»، وأوضحت سبيرز في منشور سابق أنها أصيبت بقدمها بعد أن حاولت القفز في غرفتها بالفندق لكنها سقطت

واتهمت والدتها أنها وراء تصويرها بهذا الشكل، حيث إنها لم تتحدث مع أحد سواها حول إصابتها في قدمها، وهي من أبلغت المصورين حتى يتم تصويرها بهذا الشكل أثناء خروجها من الفندق، «لقد تعرضت للمضايقة والاختناق والخداع للذهاب إلى الشارع عندما كان من المفترض أن تكون سيارتي موجودة»