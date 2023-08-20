بريتني سبيرز ترفض حصول سام أصغري على كلابهما بعد الطلاق

كشفت مصادر مقربة من النجمة الأمريكية بريتني سبيرز، أنَّها ترفض السماح لزوجها سام أصغري بالحصول على حضانة كلبيهما بعد أن تقدم بطلب الطلاق منها، الأربعاء الماضي، إذ أهدى «أصغري» زوجته السابقة كلب من فصيلة «دوبرمان» يدعى «بورشا» في عام 2021، كما تبنى الزوجان المنفصلان الآن كلب آخر من نوع الراعي الأسترالي يدعى «سوير» في فبراير الماضي، وفقًا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

ويطلب سام أصغري من بريتني سبيرز دفع إعالة الزوج وتغطية أتعابه القانونية وتكاليف المحكمة، وفقًا للملف الذي تم تقديمه للمحكمة وحصلت صحيفة «The Post» على نسخة منه، كما طلب الحصول على «أصول منفصلة» و«عناصر مختلفة» والتي تتضمن الكلاب.

وقال مصدر قريب من أيقونة البوب لصحيفة «ديلي ميل»: «فيما يتعلق بممتلكات بريتني وسام المشتركة، سيكون الجزء الأصعب من تقسيم أي أصول هو كلابهما، لكن سام أعطى بورشا لبريتني كهدية وكانت الشخص الذي أراد تبني سوير».

مصدر مقرب من بريتني سبيرز: لا ترغب في الاحتفاظ بخاتم خطبتها من سام أصغري

وأشار إلى أنَّ «سبيرز» غير مهتمة بالحفاظ على خاتم الخطوبة ذا الماسة التي يبلغ وزنها 4 قراريط والتي أعطاها لها أصغري في خطوبتهما، قائلًا: «سام يمكنه الحصول على هذا الخاتم فهو لم يدفع ثمنه من الأساس لأنَّه كان هدية من الجواهرجي رومان مالاييف، وهي لا تريده بعد الآن، لديها ما يكفي من الماس».