قبل إصدارها رسميا.. نظرة على مذكرات بريتني سبيرز «The Woman in Me»

تستعد النجمة الأمريكية بريتني سبيرز طرح مذكراتها بعنوان «The Woman in Me» في 24 أكتوبر الجاري، والتي تكشف خلالها كواليس عدد من اللحظات الصعبة والمثيرة للجدل التي مرت عليها خلال حياتها، وكان أبرزها الفترة التي أعقبت طلاقها في 2007، ووضعها تحت وصاية والدها الذي أصبح متحكما في شئونها المالية والشخصية.

وكشفت برتني سبيرز في مذكراتها كواليس للحظات عندما قامت بحلاقة شعرها أمام الكاميرات في عام 2007، إذ كانت تمر بمرحلة طلاق صعبة في ذلك الوقت، وقالت خلال مذكراتها إنَّ حلق شعرها كان طريقتها في التعبير عن نفسها، ولكن لم يتمّ السماح لها بالاحتفاظ بمظهرها الجديد خلال وجودها تحت وصاية والدها، قائلة: «في ظل الوصاية، أدركت أن تلك الأيام قد ولت الآن، كان عليّ أن أطيل شعري وأعود إلى لياقتي، كان علي أن أذهب إلى الفراش مبكراً وأتناول أي دواء طلبوا مني تناوله».

بيرتني سبيرز تكشف معاناة وجودها تحت وصاية والدها

وسجلت بريتني سبيرز وأصدرت 4 ألبومات ناجحة خلال ما يقرب من 14 عامًا من الوصاية، إلا أنها كانت غير سعيدة على الإطلاق، موضحة: «كنت أقول بالقليل من الأشياء الإبداعية، لكن قلبي لم يكن موجودًا، كنت أفكر في أن والدي ورفاقه سيطروا على جسدي وأموالي وهو ما كان يجعلني أشعر بالغثيان».

بريتني سبيرز في مذكراتها: لم استحق ما فعلته بي عائلتي

وترى بريتني سبيرز أن مشاكلها مع إدمان الكحول والمخدرات لم تكن سببا لوضعها تحت الوصاية طوال تلك الفترة، «فكروا في عدد الفنانين الذكور الذين قامروا بكل أموالهم، وكم منهم تعاطي المخدرات أو عانوا من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، لم يحاول أحد أن ينزع سيطرتهم على أجسادهم وأموالهم، لم أكن أستحق ما فعلته عائلتي بي».