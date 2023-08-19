بريتني سبيرز تخرج عن صمتها بعد طلاقها: لم أعد قادرة على تحمل الألم

خرجت النجمة الأمريكية، بريتني سبيرز، عن صمتها بعد طلاقها من زوجها، سام أصغري، عقب عام واحد من زواجهما رسميا، قائلة إنها «لم تعد قادرة على تحمل الألم بعد الآن»، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وأضافت المطربة الأمريكية: «كما يعلم الجميع لم نعد أنا وسام معًا، 6 سنوات هي فترة طويلة تكون فيها مع شخص ما، لذلك لقد صدمت قليلا».

وتابعت نجمة البوب الأمريكية، البالغة من العمر 41 عاما، «أنا لست هنا لشرح السبب، لأنه بصراحة لا شأن لأحد به، لكن لم أستطع تحمل الألم بعد الآن»، موجهة الشكر لجمهورها ومحبيها على رسائل الدعم التي وصلتها بعد إعلان انفصالها: «تلقيت الكثير من الرسائل التي أذابت قلبي.. أشكركم»، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

بريتني سبيرز: أرغب في إظهار مشاعري ودموعي ولكن يجب إخفاء نقاط ضعفي

وقالت سبيرز، إنها تلعب دورًا قويًا من فترة طويلة جدًا، ولكن حسابها على «إنستجرام» هو بعيد تماما عن حياتها الحقيقية، وتابعت: «أرغب في إظهار مشاعري ودموعي حول ما أشعر به حقًا، ولكن كان عليّ دائمًا إخفاء نقاط ضعفي، لأنه إذا لم أصبح قوية سيتم إرسالي إلى مكان بعيد ليتعامل الأطباء معي».

وأضافت: «ولكني كنت في حاجة إلى عائلتي أكثر من أي شيء آخر. من المفترض أن تكون محبوبًا بدون قيد أو شرط، ليس بشروط، لذلك حاولت أن أكون قوية قدر استطاعتي وأبذل قصارى جهدي، وأنا في الواقع أقوم بعمل جيد جدًا، على أي حال أتمنى لكم يومًا سعيدًا ولا تنسوا أن تبتسموا».