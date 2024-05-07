«التعليم» تعلن موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ نهاية شهر مايو الجاري سيكون موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، وذلك استعداداً للامتحانات والتي من المقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو للمواد الأساسية.

موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وأكّد وزير التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 للطلاب من خلال المدارس نهاية الشهر الحالي، بعد إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة، منوهًا أيضًا إلى أنَّه سيتمّ إعلان مقار اللجان الامتحانية نهاية مايو الحالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

- يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.