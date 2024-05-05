«التعليم» تكشف ضوابط التحقق والتقييم لطلاب الدبلومات بمنهجية الجدارات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميًا إلى مديريات التعليم بضوابط أعمال التحقق الخارجي لطلاب التعليم الفني بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ضوابط أعمال التحقق الخارجي

وذكرت الوزارة أنّ المحقق الخارجي يتحقق من أي برنامج بكامل وحداته، فمثلا لا يجوز التحقق من وحدات الحاسب الآلى لجميع المهن، بل التحقق على البرنامج بالكامل بما فيه وحدات الحاسب الآلي.

وأضافت وزارة التعليم، أنّه يتم استيفاء البيانات الخاصة بالجيدة لكل وحدة من وحدات البرنامج «عدد الطلاب المتقدمين للتقييم - عدد الطلاب الذين اجتازوا...» مع ملاحظة أنه إذا كان عند المحققين الخارجيين أكثر من عدد المهن المطبقة بالمدرسة محل التحقق، يمكن اشتراك اثنين من المحققين في التحقق من البرنامج الأكثر عددًا، ويوقعان على التقرير.

استمارة تحقق لكل مدرسة

وأشارت الوزارة، إلى أنّ المحقق الخارجي يخصص استمارة تحقق لكل مدرسة على حدة، ولا يجوز الجمع بين مدرستين في استمارة واحدة من قبل مسؤولي الغرفة، ويخصص المحقق الخارجي استمارة التحقق للمدرسة الأميري وأخرى للخدمات.

وتابعت الوزارة بأنّ المحقق الخارجي يرسل استمارة حصر نتيجة طلاب الدبلوم على بعد إعدادها التقديم والتحقق، واعتمادها من قبل إدارة المدرسة بعد مطابقة أسماء الطلاب الراسبين في أكثر من وحدتين، وكذلك أسماء الطلاب الذين لديهم دور ثانٍ في وحدة أو وحدتين مع استمارة التحقق الخارجي للزيارة الثانية في موعد غايته الأربعاء 8 مايو إلى متابع المحافظة على أن تقوم إدارة المدرسة بإرسال استمارة حصر نتيجة طلاب الدبلوم الورقية مع مندوب المدرسة إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للقطاع الخاص بها المراجعة البيانات بعد مطابقتها بالنسخة المرسلة من المحقق الخارجي على وذلك قبل استخراج ارقام الجلوس الطلاب.

وذكرت الوزارة أنّ المحقق الخارجي يُرسل استمارة التحقيق للزيارة الثانية لجميع الصفوف وجميع البرامج على «واتساب» إلى الموجه العام المركزي منسق عام البرنامج المختص.