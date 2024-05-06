«التعليم» توجه تعليمات مهمة بشأن امتحانات الترم الثاني.. تبدأ الأربعاء المقبل

تنطلق امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2023، الأربعاء المقبل، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من المديريات التعليمية.

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الترم الثاني

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 وهي كالتالي:

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ب.

- امتحانات تتضمن اختيار من متعدد بنسبة 85% يمتحنه الطالب على التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

- تحميل أسئلة الامتحانات على منصة الامتحانات بذات ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من قبل المديرية مع توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب لموجه أول المادة ومسؤول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة.

- توزيع ورقة الأسئلة المقالية على الطلاب مع بداية الامتحان ويكون زمن الامتحانين (ورقي، إلكتروني) هو ذات زمن الامتحان لكل مادة.

تحرير محضر عند تعطل التابلت

- تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

- يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني) هو ذات الامتحان الإلكتروني.

- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أو كاميرات التصوير أو أي وسائل أخرى داخل اللجان.

- يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول.

- إعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكتروني / ورقي) في آن واحد.