عدد أسئلة ومواصفات امتحانات الثانوية العامة.. 85% «اختيار من متعدد»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد أسئلة ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، هي نفس مواصفات العام الماضي، مشيرة إلى أنه لا تغيير في عدد الأسئلة، وستكون نسخة طبق الأصل من امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الماضي، دون تغيير.

عدد أسئلة ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت الوزارة تفاصيل عدد أسئلة ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، إذ ستكون بنسبة 85% اختيار من متعدد، و15% وفقًا لطبيعة كل مادة، ويجرى تحديد نسبة الـ15% المقالية، حسب عدد أسئلة كل مادة على حده.

امتحان اللغة العربية

- 60 سؤالا: منها 56 سؤالا اختيار من متعدد، يوجد 44 سؤالا بدرجة واحدة، و12 سؤالا بدرجتين.

- الأسئلة المقالية: عددها 4 أسئلة، منها 3 أسئلة بدرجتين، وسؤال التعبير، وسيكون عليه 6 درجات.

اللغة الأجنبية الأولى

- تتضمن مواد «الإنجليزي والفرنساوي والألماني».

- درجتها الكلية من 50 درجة.

- 42 درجة للاختبار من متعدد.

- الامتحان سؤالين مقاليين من 4 درجات.

- سؤال تعبير من 4 درجات.

اللغة الأجنبية الثانية

- تتضمن المواد «الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية».

- 33 سؤالا لكل مادة.

أسئلة اختيار من متعدد 31 سؤالا: منها 28 بدرجة واحدة و3 بدرجتين.

- الأسئلة المقالية 2 مخصص لكل سؤال 3 درجات.

المواد العلمية

- تتضمن الامتحان مواد الفيزياء، والكيمياء، والأحياء والجيولوجيا.

- تتضمن كل مادة 50 سؤالا.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالا منها 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين.

- 4 أسئلة المقالية كل سؤال منها عليه درجتان.

« المواد الأدبية»

- تتضمن مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق»

- تتضمن مواصفات الامتحان 50 سؤالا في كل مادة .

- 46 سؤال اختيار من متعدد منها 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين.

- عدد الأسئلة المقالية 4 فقط، لكل سؤال منها عليه درجتان.

المواد الرياضية

- تتضمن مواصفات مواد الرياضيات الجبر والهندسة، والاستاتيكا، والتفاضل والتكامل، والديناميكا.

- 20 سؤال لكل مادة.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالا منها 11 سؤالا بدرجة واحدة و7 أسئلة بدرجتين.

- عدد الأسئلة المقالية 2 فقط، منها سؤال بدرجتين وسؤال بثلاثة درجات.