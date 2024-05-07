خبير سياسي: لن يستريح أحد في الشرق الأوسط إذا استمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار بالمركز المصري للفكر، إنّ الوضع الراهن بين إسرائيل وغزة جولة من جولات متتالية في الصراع، لكنها الأكثر صعوبة وحساسية وتكلفة من الناحية الإنسانية بسبب العدد الكبير من الضحايا والمعاناة اليومية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدا: «لن يستريح أحد في الشرق الأوسط ما دام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمر».

الوضع بين إسرائيل وغزة

وأضاف عبدالجواد، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه الجولة لها تبعيات سياسية، والجولات السابقة من الصراع كانت دائما تعود إلى الوضع السابق، متابعا: «يكون لها تكلفة، لكن كانت التحركات في نفس المكان، ولا يترتب عليها أي تبعيات سياسية كبيرة».