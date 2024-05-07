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أستاذ إدارة: قانون التصالح على مخالفات البناء تنظيم وليس عقاب

كتب:

منة شبانة
11:28 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
برنامج صباح الخير يا مصر

برنامج صباح الخير يا مصر

قال مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، إنّه تم تخفيض قيمة الرسوم الممنوحة والمفروضة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مع ضرورة تقديم الأوراق المتمثلة في البطاقة الشخصية والملكية وصور الرسومات المدنية والإنشائية وتقرير من مهندس مُقيد بنقابة المهندسين.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة «الأولي المصرية»، أنّ محافظة القاهرة يوجد بها نحو 37 مركزًا تكنولوجيًا تتولى استلام ومتابعة هذه الإجراءات، وعلى مستوى الجمهورية يوجد 341 مركزا تكنولوجيا يُتابع هذه العملية تحت إشراف المحافظين ونوابهم.

وتابع أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة: «من سبق له سداد قيم فى السابق وما زالت لديه المهلة فلن تُحصل منه رسوم جديدة، ما يؤكد أن هذه المسألة ليست عقابًا كما يظن البعض وإنما تنظيم، فنحن نسعى إلى مصرنا الجديدة، أنا بقول للمواطن المصري إن مرونة حكومتنا للتصالح فرصة لك يجب اغتنامها».

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بقلم منة شبانة