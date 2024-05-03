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رئيس «إسكان النواب»: قانون التصالح «هدية وفرصة أخيرة»

كتب:

محمد عزالدين
10:10 م | الجمعة 03 مايو 2024
الدكتور محمد عطية الفيومي

الدكتور محمد عطية الفيومي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يجر إنجازها خلال الفترة السابقة.

مخالفات البناء تراكمية ومستمرة

وقال «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة ON، إن مخالفات البناء تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة عند المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البناء وفقا للقانون يكون بترخيص، وهناك تغليظ للعقوبات، لكن يبدو أن هذه العقوبات غير كافية، وسيجري وضع التدابير اللازمة لردع هذه المخالفات.

وذكر أن هناك تواطؤ بالإهمال من موظفي المحليات، وأحيانا مدفوع الأجر في أزمة مخالفات البناء، مضيفا: «هذا القانون بمثابة هدية، ويقول للمواطن هنعفوا عما سلف، بس بلاش تخالف تاني، وهذه الفرصة هي الأخيرة».

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