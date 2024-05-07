المتحف القومي للحضارة يحتفل بعيد شم النسيم ضمن مبادرة «طبلية مصر»

نظم القسم التعليمي بالمتحف القومي للحضارة المصري، عددا من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية للأطفال والكبار، في إطار الاحتفال بعيد شم النسيم، ضمن برنامج «الشيف المصري الصغير»، أحد برامج الموسم الثاني لفعاليات مبادرة «طبلية مصر»، التي أطلقها المتحف لتوثيق التراث الغذائي المصري، والترويج لأهم المأكولات الشعبية المصرية.

البرنامج يهدف إلى توعية جمهور الشعب المصري

ويهدف البرنامج إلى توعية جمهور الشعب المصري بجميع فئاته العمرية، وربطهم بالمناسبات والأعياد الاجتماعية، وتنمية مواهبهم الفنية، وتعريف النشئ الصغير بالأكلات المصرية والتراث المصري.

وأوضح الدكتور ميسرة عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشؤون الأثرية، أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المتحف، لتنظيم العديد من البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية، التي تلعب دورا مهما في تعميق روح الولاء والانتماء، والشعور بالهوية الثقافية، والتعريف بالحضارة المصرية العريقة، وتفعيلا لدورها في حماية الموروث الثقافي والحضاري لمصر.

من جانبها، قالت عزة رزق، مسؤولة التربية المتحفية والقسم التعليمي، أن فعاليات الورشة تضمنت شرح مجموعة من الروايات والحكايات، والأكلات والأطعمة التقليدية المتوارثة من المصريين القدماء عبر مختلف العصور، والمرتبطة بشم النسيم، منها الأسماك المملحة، والفسيخ والملانة والحمص والبصل الأخضر والخص والبيض الملون.

اصطحاب الأطفال في جولة إرشادية داخل المتحف

كما جرى اصطحاب الأطفال في جولة إرشادية داخل المتحف، للتعرف على تاريخ الأكلات المصرية، من خلال فاترينة الخبز والزراعة، ومظاهر وأسباب الاحتفال بأعياد شم النسيم؛ إذ يعد أحد الأعياد المصرية القديمة، وكان يجري الاحتفال به عقب إعلان انتهاء موسم الزراعة، وبداية موسم الحصاد مع مطلع الصيف.

يذكر أن مبادرة «طبلية مصر»، تهدف إلى حماية التراث الشعبي من المأكولات وإحياء الموروثات من الأطعمة الشعبية، كأحد أنواع التراث غير المادي؛ لحمايته من الاندثار، من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والفعاليات وورش العمل عن أهم الأكلات الشعبية التراثية المصرية.