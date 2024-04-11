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سعر تذكرة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.. تبدأ من 40 جنيها

كتب:

عبده أبوغنيمة
01:39 م | الخميس 11 أبريل 2024
المتحف القومى للحضارة "أرشيفية"

المتحف القومى للحضارة "أرشيفية"

أعلن  المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أنَّ سعر تذكرة دخول المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جاءت على النحو التالي:

أسعار تذاكر دخول المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

1- سعر تذكرة دخول المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالنسبة للزائر المصري، تبلغ 80 جنيهًا.

2- سعر تذكرة دخول المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط  بالنسبة للطالب المصري تبلغ 40 جنيهًا.

3- سعر تذكرة دخول المتحف القومي للحضارة المصرية بالنسبة للزائر الأجنبي والعربي فإن سعر التذكرة يبلغ 500 جنيه.

4- سعر تذكرة دخول المتحف القومي للحضارة المصرية  بالنسبة للطالب الأجنبي والعربي، يبلغ 250 جنيهًا.

مواعيد الزيارات بالمتحف القومي للحضارة

وأوضح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أنَّ المتحف يستقبل الزوار بداية من إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الـ5 مساء وذلك خلال أيام السبت والأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لافتا إلى أن مواعيد الزيارة خلال يوم الجمعة من كل أسبوع تكون على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، أما الفترة المسائية فتكون من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 9 مساء.

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بقلم عبده أبوغنيمة