لقاء عن التراث الشعبي واستمرار ورش ملتقى فتيات «أهل مصر» بمطروح

عقد لقاء ثقافي عن التراث الشعبي، بالنادي الاجتماعي بمطروح، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي 16 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية، المنفذ برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار «يهمنا الإنسان».

خلال اللقاء، أوضحت الباحثة فاطمة أحمد بأطلس المأثورات الشعبية، أن التراث يعد رمزا للهوية الخاصة بالشعوب المختلفة، كما يساهم في تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر، ويتمتع بالتنوع والثراء.

وتناولت الباحثة الفلكلور وتعريفه، وتحدثت عن الأدب الشعبي، موضحة أنه ينقسم لعدة أنواع، مثل الحكايات الشعبية والخرافات والأساطير والسير والملاحم، وتناولت بالشرح السيرة الهلالية كأحد أهم هذه السير.

وفي الجانب الفني للملتقى، استمرت فعاليات الورش الفنية المتنوعة في مجال «الخيامية، التطريز السيوي، المكرمية، الفن التشكيلي، الحلي والإكسسوارات، الجلود الطبيعية، المسرح، الدوبلاج الصوتي، الورشة الأدبية وقراءة الشعر».

ويشهد الملتقى، زخما كبيرا في أنشطته وفعالياته التي تتنوع بين اللقاءات التثقيفية والورش الفنية والحرفية والجولات الميدانية، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر.

مشروع «أهل مصر» أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية «المرأة والشباب والأطفال» وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.