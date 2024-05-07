باحث بـ«المصري للفكر»: مصر لعبت دورا محوريا في التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن مصر لعبت دورا كبيرا منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وقبل ذلك بالتأكيد.

وشدد «عبد الرازق»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن مصر لعبت دورا محوريا في التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحا أن الجهود المصرية اتخذت عدة مستويات في هذا الإطار، أولها يتعلق بالمستوى السياسي والدبلوماسي المتمثل في تقريب وجهات النظر، والحيلولة دون تواصل الصراع، والتوصل إلى تهدئة في المنطقة.

مصر كثفت إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر، أن المستوى الثاني هو الإنساني، الذي يتمثل في تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن مصر لعبت الدور الأبرز والأهم في هذا المستوى، خاصة أن أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، قادمة من مصر.

وأشار محمد عبد الرازق، إلى أن مقترح الاتفاق التي قدمته مصر، بهدف التقريب بين حركة حماس وإسرائيل، راعى العديد من الجوانب التي كان يعارضها الجانبان، موضحا أن الاتفاق كان متوازنا إلى حد كبير لرغبات الطرفين.