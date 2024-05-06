مصر تواصل قوافل المساعدات إلى قطاع غزة

تواصل الدولة المصرية جهودها فى إرسال المساعدات والقوافل الإغاثية إلى قطاع غزة، ضمن دعمها للقضية الفلسطينية ودورها الإقليمى الذى تقوم به منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع الفلسطينى، الذى شهد سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وشاركت مؤسسات المجتمع المدنى المصرى المختلفة فى إرسال المساعدات إلى غزة، ضمن ما تقوم به مصر، من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى.

«نصر»: هدفنا تخفيف معاناة الأشقاء

وأكدت رانيا نصر، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أن التحالف يواصل إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، لافتة فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن إرسال المساعدات يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق، للتخفيف من معاناة الأشقاء ومن الآثار المترتبة على الحرب والعنف، التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

«التحالف الوطنى»: 54 ألف طن من المواد الإغاثية

وأوضحت «نصر» أن التحالف الوطنى أرسل 2619 شاحنة، محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، بتكلفة تصل إلى 90 مليون جنيه، بإجمالى 54 ألف طن من المساعدات والمواد الإغاثية والغذائية، مشيرةً إلى أن القافلة الثامنة، التى أرسلها التحالف مؤخراً، تضمنت أكثر من 106 قاطرات محملة بأكثر 1805 أطنان من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والخيام والملابس والبطاطين والمياه المعبأة.

«حياة كريمة» تشارك بـ503 شاحنات

وقالت بثينة مصطفى، المتحدث باسم مؤسسة «حياة كريمة»، إن المؤسسة مستمرة فى إرسال المساعدات إلى غزة، وتقديم الدعم الإغاثى اللازم للأشقاء الفلسطينيين فى القطاع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للأشقاء فى فلسطين، وأضافت «مصطفى»، لـ«الوطن»، أن مؤسسة «حياة كريمة» شاركت بقوافل إغاثية إلى قطاع غزة بإجمالى 503 شاحنات، بقيمة تجاوزت 530 مليون جنيه، لتُعد المؤسسة على رأس المؤسسات وأولها التى قدمت الدعم الإغاثى للأشقاء فى غزة، ولفتت إلى أن المساعدات تشمل السلع الغذائية والمياه والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية وبطاطين واحتياجات أخرى، وذلك من خلال تبرعات الشعب المصرى للمؤسسة عبر حساباتها البنكية، وغيرها من وسائل التبرع التى تعلن عنها المؤسسة بشكل مستمر، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجمعيات القاعدية والمؤسسات الدولية.

وأكدت المتحدث الرسمى لـ«حياة كريمة» أن المؤسسة تبذل جهوداً مكثفة من أجل إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، لتخفيف وطأة المعاناة على الشعب الفلسطينى، مؤكدةً أن المؤسسة تركز بشكل أساسى، أثناء تجهيز القوافل الإغاثية، على المواد الغذائية المعلبة والمياه، إضافة إلى المساعدات الأساسية اللازمة والأكثر احتياجاً فى ظل هذه الظروف والأوضاع الإنسانية الصعبة للغاية.

ولفتت «بثينة» إلى أن المؤسسة أرسلت قافلة إلى غزة تضم 29 شاحنة مساعدات إنسانية، وتشمل كميات كبيرة من الدقيق، تصل إلى 658 طناً، نظراً إلى الحاجة الماسة إلى هذا النوع من المساعدات، فى ظل التقارير الدولية التى تشير إلى تفشى المجاعة فى مناطق كثيرة من شمال قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية «الرباط» التركية، ويعتبر هذا أول تعاون بين حياة كريمة والجمعية، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأضافت أن المساعدات التى تقدمها «حياة كريمة» تأتى فى إطار الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، الذى قدمته ولا تزال تقدمه، وهو ما ظهر جلياً فى إرسال أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، كنوع من الدعم فى أصعب الأوقات.

من جانبها، أكدت مؤسسة «صناع الخير»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن التحالف يعمل الآن على إطلاق قافلة مساعدات ضخمة، تحتوى على كميات كبيرة من المواد الغذائية والمياه والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عربات إسعاف مجهزة، وأضافت أنه منذ اللحظات الأولى للعدوان، تواصل المؤسسة إرسال المساعدات، مشيرةً إلى أن القافلة الجديدة فى مرحلة التعبئة والتغليف والتجهيز حالياً، على أن يتم إطلاقها عند تحديد موعد التحرك.