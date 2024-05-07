ارتفاع الصادرات الغذائية في الربع الأول من 2024 بقيمة 1.6 مليار دولار

شهدت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من 2024 نموا ملحوظا، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.6 مليار دولار محققة نسبة نمو 31% وبقيمة 369 مليون دولار، مقارنة مع صادرات الصناعات الغذائية خلال ذات الفترة من عام 2024 والتي وصلت إلى 1.2 مليار دولار، وتُعد تلك أعلى قيمة من الصادرات يُحققها القطاع في تلك الفترة مقارنة بمختلف البيانات التاريخية المسجلة سابقا، حسب ما ذكر المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

الصادرات إلى الدول العربية

وأوضح المجلس في بيان: «جاءت الصادرات إلى الدول العربية في الصدارة بقيمة 859 مليون دولار تمثل نسبة 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، بعدها الاتحاد الأوروبي بقيمة 331 مليون دولار بنسبة نمو وصلت إلى 60%، ثم الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 111 مليون دولار، وبعدها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 67 مليون دولار، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 200 مليون دولار خلال نفس الفترة».

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية

وعن أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في نفس الفترة، فجاءت السعودية في المركز الأول بقيمة صادرات 131 مليون دولار، ويليها فلسطين بقيمة 99 مليون دولار، ثم ليبيا 83 مليون دولار، والسودان 82 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 67 مليون دولار، وهولندا 65 مليون دولار، وإسبانيا 64 مليون دولار، وإيطاليا 60 مليون دولار، والمغرب بقيمة 60 مليون دولار، وفي المركز العاشر جاءت دولة الأردن بقيمة 59 مليون دولار.