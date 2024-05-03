تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط البحري

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51261 طنا، شملت 20917 طن يوريا و11318 طن رمل و3472 طن أسمنت صب و15554 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61299 طنا، تشمل 28667 طن قمح و1700 طن ذرة و10730 طن صويا و1757 طن خشب زان و5170 طن أبلاكاش و3550 طن خردة و8570 طن حديد و3962 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1155 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1766 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 988 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58004 أطنان.

مخازن القطاع الخاص

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182326 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3519 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6677 حركة.