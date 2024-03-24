«الصناعات الغذائية»: مشروع رأس الحكمة أثبت قدرة الدولة على جذب استثمارات كبرى

اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الغذائية، نتائج أعمال مجلس إدارة الغرفة، والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2023.

واستعرضت الجمعية العمومية للغرفة، تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة والخدمات المقدمة للأعضاء ومنها التدريب والدعم الفني والفعاليات والمؤتمرات ومشروعات التعاون الإنمائي مع مختلف الجهات الدولية.

إشادة بقرارات البنك المركزي

أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أشرف الجزايرلي، بالسياسات النقدية الأخيرة للبنك المركزي المصري، وقدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية كبرى، في القضاء على السوق الموازي لتجارة العملة، من خلال توحيد سعر الصرف وتسعيره وفقاً لآليات العرض والطلب.

وقال الجزايرلي: تعد هذه السياسات إيجابية نثمنها ونقدرها حيث أوجدت ارتياحا كبيرا داخل القطاع الصناعي، وفي الشارع المصري من جذب استثمار، وفتح اعتمادات وعودة النقد الأجنبي للقطاع المصرفي، بما يضمن ويسهل العمليات التجارية، واستيراد المواد الخام للأنشطة الإنتاجية المختلفة والإفراج عن البضائع والسلع التي بدأت تتوافر في الأسواق.

آليات السوق الحر

وأشار إلي أن تطبيق آليات السوق الحر، الحل الجذري والضمانة لضبط واستقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية، وهو أحد أهم مطالب قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية والقطاع الخاص بشكل عام.

وأكد الجزايرلي أن مشروع رأس الحكمة أثبت قدرة الدولة علي جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى، وأهمية هذا الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير عائد دولاري كبير وسريع، كما له مؤشرات إيجابية على سياسة الحكومة في دعم الاستثمار والقطاع الخاص.

وكشف تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2023، تطور حركة العضوية بنحو 6 أضعاف مقارنة بـ2016، إذ بلغ عدد الأعضاء في 2023 نحو 23 الف شركة ومنشأة غذائية تعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلا عن ميكنة خدمات الغرفة.

برامج التدريب والدعم الفني المقدمة لشركات الأعضاء

وأعلنت الغرفة تقديم خدماتها وأنشطتها على مستوى 12 محافظة، من خلال 51 مشروع تدريب استفاد منه 1377 متدرب بجانب 25 زيارة ميدانية للمصانع وتنفيذ 17 مشروع إنمائي، إذ شملت برامج التدريب والدعم الفني المقدمة لشركات الأعضاء، الاشتراطات الأولوية لسلامة الغذاء في المصانع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تدريبي متخصص في أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومي وبرنامج في التصنيع السمكي، وطرق وأساليب سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات ومطابقتها مع الحدود القصوى وغيرها في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.