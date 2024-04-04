«الصناعات الغذائية» تطلق استراتيجية لدعم الرئيس بالعمل والإنتاج

اجتمع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، لمناقشة الملفات الخاصة بعمال الصناعات الغذائية من أجل خلق بيئة عمل تحقق مصالح أطراف عملية الإنتاج وفي المقدمة مصلحة العامل.

وأرسل المجلس برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية ثالثة، وتعهد المجلس باستمرار بذل الجهود الرامية الي تحقيق مصلحة عمال مصر من خلال إطلاق استراتيجية يستهدف من ورائها المجلس دعم الرئيس من خلال الإنتاج والعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أنّ بشائر الخير ظهرت العام الماضي حيث ارتفعت صادرات القطاع إلى 5.1 مليار دولار متجاوزة الرقم القديم 4.8 مليار جنيه، متعهدا بالاستمرار في تثقيف العمال تحت لواء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس السيسي.

وثمّن مجلس إدارة النقابة العامة، جهود وزارة العمل بقيادة حسن شحاتة وزير العمل، وحرصه على تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب عمل وعمال، وفتح العديد من الملفات المهمة الخاصة بالتدريب المهني خاصة «مشروع مهني 2030» بالتعاون مع القطاع الخاص، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال والالتزام بتطبيق معايير العمل الدولية.