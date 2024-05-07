حزب الشعب الجمهوري: موقف مصر سيظل ثابتا تجاه القضية الفلسطينية

أشاد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بموافقة حركة حماس، على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن ذلك يعد تتويجا للجهود الكبيرة للدولة المصرية، مشددا على أن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي، لم تدخر جهدا في التوسط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

المقترح سيعمل على وقف نزيف الدماء والحرب

وأكد «وهبة»، في بيان له اليوم، أن المقترح الذي وافقت عليه الحركة، يتضمن وقفا لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين، واتفاقا لتبادل الأسرى، مضيفا أن ذلك سيعمل على وقف نزيف الدماء والحرب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تساهم في وقف الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتتعامل معها باعتبارها القضية المركزية لكل مصري، مشيرا إلى أنها دائما حاضرة بقوة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في إقامة دولته المستقلة.

موقف مصر سيظل ثابتا تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح النائب إيهاب وهبة، أن موقف مصر سيظل ثابتا تجاه القضية الفلسطينية، رافضا لكل محاولات تصفيتها التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بفرض مخطط التهجير القسري بوسائل العنف والتطرف كافة، مرتكبا مجازر وحرب إبادة جماعية، في انتهاك واضح وصارخ للحقوق والقوانين والأعراف الدولية، وسط صمت المجتمع الدولي المتخاذل.

ولفت «وهبة»، إلى أن مصر تقدم أيضا أوجه الدعم القانونية كافة، من خلال تقديم مذكرة للجهات القانونية الدولية كمحكمة العدل الدولية، وتقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة، وتحاول تكثيف جهودها لتعزيز مسار المفاوضات بين أطراف الصراع، ودعت المجتمع الدولي ليمارس دوره لوقف الحرب التي يهدد اتساعها الأمن القومي العربي والدولي.