برلمانية تدعو المواطنين للاستفادة من تيسيرات التصالح في مخالفات البناء

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ المواطنين بضرورة الاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم السكنية في ضوء القانون الجديد للتصالح ولائحته التنفيذية.

إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء

وقالت النائبة في تصريحات صحفية اليوم إنَّ إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء والتي بدأت اليوم، خير دليل على تطبيق أجهزة الدولة للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، إذ يمكن لملاك الوحدات السكنية المخالفة التصالح ودفع الرسوم المطلوبة للحصول على الرخصة.

وأشارت إلى أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء حدد حالات التصالح فضلا عن الحصر الجوي للعقارات غير المرخصة المبنية قبل 15 أكتوبر 2023.

إتاحة تطبيق «تصالح»

وشددت على أهمية الخدمات والتيسيرات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية من خلال تدريب الموظفين وإتاحة المراكز التكنولوجيا بالأحياء لاستقبال طلبات المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء، فضلًا عن إتاحة تطبيق «تصالح» والذي يتيح لكبار السن والمنشغلين التقدم بأوراق التصالح عبر الموقع الإلكتروني للتيسير عن المواطنين، مبينة أن هذه فرصة ذهبية للإقامة في سكن قانوني تشمله جميع المرافق.

ودعت المواطنين إلى سرعة التقدم بأوراقهم والتي تشمل حسبما أعلن من قبل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب وإيصال سداد رسم فحص الطلب، لافتة إلى ضرورة سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.