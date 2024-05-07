«التنمية المحلية»: 200 مليون دولار لتحسين البيئة بالقاهرة الكبرى

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، يستهدف تحسين نوعية الهواء بتقليل تركيزات ملوثات الهواء الأكثر ضررًا بالصحة العامة والاقتصاد القومي، كالأتربة ذات الجسيمات متناهيه الصغر وغازات الاحتباس الحراري، مثل «ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها».

وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشروع يساهم في الإدارة البيئية المثلى للتصدي لتلوث الهواء و تغير المناخ والحد من تأثير التغيرات المناخية السالبة الأمر، الذي يعمل على تحسين جوده الحياة للمواطن المصري، وفقًا لرؤية مصر 2030 وبرنامج العمل الحكومي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

توقيع اتفاقية قرض المشروع بتكلفة 200 مليون دولار

وقال «آمنة»، إنه منذ توقيع اتفاقية قرض المشروع بتكلفة 200 مليون دولار بمكوناته الخمس مع البنك الدولي، نشهد اليوم ثمرة تعاون وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومحافظات القاهرة الكبرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية لمدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مساحة 1228 فدانا بقيمة 13 مليون دولار، والتي تقع ضمن المكون الثاني التي تقدر موازنته المالية ب 126مليون دولار ممثلة في ( بنية تحتية، و إدارة مخلفات الرعاية الطبية، والتعزيز المؤسسي والدعم التنظيمي).

غلق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في أبو زعبل

وأضاف وزير التنمية المحلية: «تتجلى أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان شاملة مرفق إدارة مخلفات الرعاية الصحية، ومرفق إدارة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة والدراسات المصاحبة وغيرها من المشروعات، التي تخدم المنظومة في محافظات القاهرة الكبرى من محطات وسيطة، وغلق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في أبو زعبل، وكذا المساهمة في التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة لخفض الانبعاثات.

وأشار إلى تعاون الوزارة مع وزارة البيئة في المكون الثالث الخاص بخفض الانبعاثات لمركبات وسائل النقل العام، بإجمالي تكلفة 40 مليون دولار؛ لتحقيق الإصحاح البيئي من خلال نموذج لإدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى.