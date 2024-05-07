بشرى سارة للعاملين بهذه الجهة.. زيادة جديدة في البدلات

وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على زيادة بدل الغذاء ليصبح 200 جنيه بدلا من 100 جنيه، وزيادة بدل المياه ليصبح 75 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

زيادة بدل الغذاء والمياه

وأكد «رسلان»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حقوق العاملين دائما محل تقدير وعناية ونعمل على تلبيتها، مؤكدا حرص الشركة القابضة على تلبية مطالب العاملين ومساندتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة، إلى أنه فيما يتعلق بباقي الطلبات المقدمة بخصوص مقترح زيادة حافز الأداء، ومنح العاملين مكافآت نهاية الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة، فإنه تم إحالتها للدراسة في ضوء الموارد المالية و القوانين المنظمة.

طفرة تنموية شاملة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار إلى تحقيق طفرة تنموية شاملة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن على التعاون المستمر مع التنظيم النقابي لأجل صالح العمل والعاملين، وثقته في اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات وقرارات تتعلق بحقوق العاملين و تحقق مصالحهم.