«العاملين بالمرافق العامة»: زيادة جديدة تطبق في مايو المقبل (تفاصيل)

استقبل المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفد النقابة العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ورضا الدغيدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأمين صندوق النقابة العامة، وحضر الاجتماع عمرو الماحي مدير عام الشؤون الإدارية ، والدكتور إبراهيم مديرعام القطاع المالي.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف

وأضاف فؤاد، أنّه من منطلق حرص مجلس إدارة الشركة على تحقيق آمال العاملين المشروعة لدفعهم الى مزيد من الجهد والعرق لزيادة الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، نطالب بالموافقة على ما يلي.

– رفع قيمة بدل الغذاء

– رفع قيمة بدل المياه

– صرف مكافأة نهاية الخدمة

– رفع نسبة حافز الأداء للعاملين لتحقيق التدرج الوظيفي

– تثبيت العمالة المؤقتة

وبعد المناقشات تمت الموافقة على الآتي:

- مضاعفة بدل الغذاء حتى يتناسب مع زيادة الأسعار

- زيادة قيمة بدل المياه

موعد تطبيق الزيادة

وتُعرض الموافقة على مجلس الإدارة المقبل، على أن تطبق الزيادة اعتبارا من أول مايو، كما تم إحالة مقترح زيادة حافز الأداء للعاملين في ضوء الموارد المالية لكل شركة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بمراعاة الدرجات الوظيفية، وعرض دراسة منح العاملين مكافآت نهاية الخدمة للدراسة والعرض.

وأعرب فؤاد عن خالص الشكر لرئيس القابضة للمياه لسرعة صدره ولسرعة الاستجابة والتعاون واهتمامه بدعم ورعاية العاملين والحفاظ على مكتسباتهم.

كما وجّه فؤاد الشكر للموافقة على صرف مكافأة تقييم الأداء الثانوي التي أقرتها الجمعية خلال شهر مارس وتم تقديم موعد صرفها عامين بدلا من عام واحد وتم صرفها بالفعل على الأجر الأساسي لعام 2020.