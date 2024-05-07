القبض على 6 تجار مخدرات في كفر الشيخ

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن كفرالشيخ قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة سيدي سالم بمديرية أمن كفرالشيخ مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:

3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين).

عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين).

عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته (250 جرام لمخدر الهيروين).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ550 ألف جنيه تقريبا.