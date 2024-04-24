«مكافحة الإدمان» يطلق يوما رياضيا للفتيات المتعافيات من تعاطي المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يوما رياضيا للفتيات المتعافيات من الإدمان، في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، حيث يهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافيات مرة أخرى في المجتمع، حيث تم لعب كرة قدم خماسي وكرة الطائرة، بمشاركة متعافيات الخط الساخن 16023 حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا.

حملة «أنت أقوى من المخدرات»

يأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع الطبيعي، وبالتزامن مع المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» التي أطلقتها نيفين القباج تحت عنوان «المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات.

وتستهدف المرحلة الجديدة للحملة رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، كما ساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان بنسبة 500%، ما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

ووجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار تكثيف الأنشطة وبرامج التأهيل في إطار الحرص على إعادة دمج المتعافين في المجتمع، والتوسع في الأنشطة ضمن برامج التمكين الاقتصادي سواء في تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل أو تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ضمن مبادرة «بداية جديدة».

الإدمان مرض يمكن العلاج منه

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الهدف الأساسي من تنظيم اليوم الرياضي هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان خاصة الفتيات المتعافيات ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، والتأكيد على أنّ الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين الفتيات المتعافيات.