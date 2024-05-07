المفتي يدين الهجمات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات، استمرار الهجمات الوحشية البربرية للاحتلال الإسرائيلي على النازحين من الأطفال والنساء والمدنيين بمدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، التي تؤوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها؛ لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

التصعيد الخطير يهدد حياة 1.4 مليون فلسطيني

وقال مفتي الجمهورية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذه الجرائم والاعتداءات الوحشية البربرية الغاشمة، تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، كما أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، يعتمدون بشكل أساسي على معبر رفح، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقِّي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من المشاعر الإنسانية كافة، وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأعرب مفتي الجمهورية عن استنكاره وإدانته الشديدة لتكثيف الاحتلال الإسرائيلي، من هجماته واعتداءاته الوحشية الغاشمة، على أبناء الشعب الفلسطيني، والنازحين بمدينة رفح الفلسطينية، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين، ما بين قتيل وجريح، واصفا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان».

المفتي يدعو إلى تكاتف جميع الجهود الدولية

وأكد المفتي أن الاحتلال الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، واستهداف المستشفيات والمدارس ودُور العبادة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ودعا الدكتور شوقي علام، إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية وجميع العقلاء على مستوى العالم والمنظمات الدولية، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على مدينة رفح، التي تؤوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها؛ لكونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة.