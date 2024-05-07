«إكسترا نيوز» ترصد تفاصيل جلسة «النواب» حول تصعيد إسرائيل في رفح الفلسطينية

قالت شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الجلسة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، اليوم، افتتحت بكلمة مهمة لرئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، حول أوضاع القضية الفلسطينية في الـ24 ساعة الماضية، والتي جرى خلالها إعلان حماس قبول الهدنة، استجابة للجهود المصرية، وإنذار الإسرائيلي للأهالي من سكان مدنية رفح الفلسطينية بالإخلاء، مع التلويح بهجوم بري، وعقب ذلك غارات جوية عنيفة شرق المدينة.

مطالبات باتخاذ قرارات منصفة بحق الشعب الفلسطيني

وأضافت خلال رسالة على الهواء، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه خلال هذه الكلمة، كانت هناك مطالبة من مجلس النواب، للأطراف المعنية كافة، خاصة الحكومة الإسرائيلية، باتخاذ قرارات منصفة بحق الشعب الفلسطيني، وحمل رئيس المجلس إسرائيل المسؤولية تجاه كل عمل يؤدي إلى التصعيد، وتقويد المساعي الرامية إلى السلام لحل القضية الفلسطينية.

مجلس النواب يهيب المجتمع الدولي بالخروج عن الصمت المُخزي

وتابعت المراسلة: «أهاب مجلس النواب، المجتمع الدولي بالخروج عن الصمت المُخزي، وتبني إجراءات من شأنها وقف المجازر والجرائم التي تُتركب بحق الشعب الفلسطيني، وحث الجانب الإسرائيلي على اتخاذ المساعي كافة الرامية إلى السلام والدخول في مسار المفاوضات».