وزير المالية يكشف أمام «النواب» خطة إصلاح الهيئات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وجرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض، لافتا إلى إجراء الحكومة تعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمقر العاصمة الإدارية: «القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه صدر منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجر عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024».

وأوضح أن التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، بموجبها أصبح هناك لأول مرة «موازنة الحكومة العامة» والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية.

قانون المالية العامة الموحد

وأضاف: «سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لاسيما إنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24 /25»، مبينا أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات.

وشدد الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، وسط مساعي لخفضه وصولا إلى المستهدفات.