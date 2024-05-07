رئيس «النواب» يحيل اتفاقيتين دوليتين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، التي بدأت منذ قليل، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، هما:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع «المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر»، الممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق «برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر» رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25/12/2023.

ويشهد مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن العام المالي 2022 / 2023.

وتضمن التقرير عددا من الملاحظات والتوصيات، في ضوء ما انتهى إليه أيضا الجهاز المركزي للمحاسبات في عدد من الملفات.