مجلس النواب يدعم خطوات الرئيس السيسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

حمل مجلس النواب المصري كل الأطراف المعنية، خاصة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي لتصعيد الأحداث وتقويض المفاوضات التي توصل لحل سلمي، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأشاد مجلس النواب المصري بدور مصر منذ اندلاع الأحداث وحتى الآن ومساعيها الرامية للسلام وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات.

ودعم مجلس النواب المصري خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.