«الحرية المصري»: إسرائيل بتعنتها وغرورها تخترق كل الاتفاقات والأعراف الدولية

أدان حزب الحرية المصري، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل بتعنتها وغرورها تخترق لكل الاتفاقات والأعراف الدولية والإنسانية وتهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني من النازحين وتصم آذانها عن نداءات العالم أجمع.

الضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني وله انعكاسات كارثية على الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية لإنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ووقف دائم لإطلاق النار.

ضرورة وقف إطلاق النار

وأضاف أن موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح المصري القطري، بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، يعكس نجاح تحركات مصر المكثفة خلال الأشهر الماضية، والوصول لتوقيع اتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وتابع عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تسعى لتحقيق أهداف شخصية من وراء هذا العدوان الجديد، وتدعي أنها الحرب على الإرهاب، ولكن إسرائيل تهدف لقتل القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني وتغيير وجه المنطقة بشكل كامل مما يؤزم الأوضاع ويضع المنطقة بأكملها في صراع دائم.