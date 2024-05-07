كاتب صحفي: مصر تنتهج سياسة التفاوض للوصول إلى هدنة مستدامة في غزة

قال إسلام عفيفي، الكاتب الصحفي، إنّ البيان المصري الذي صدر اليوم من وزارة الخارجية، يؤكد ثوابت القيادة السياسية في ضرورة ضبط النفس من ناحية الجانب الإسرائيلي، وعدم اتخاذ إجراءات تصعيدية، لأن العواقب ستكون وخيمة.

منفذ رفح هو الشريان الوحيد لقطاع غزة

وشدد خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّه يجب الوضع في الاعتبار أن منفذ رفح هو الشريان الوحيد القادر على مد قطاع غزة بأكمله بالمواد الغذائية، ومد النازحين في رفح الفلسطينية بالاحتياجات الأساسية والمواد الإغاثية، كما هو المنفذ الوحيد لخروج مصابي القصف الإسرائيلي.

مصر تنتهج سياسة التهدئة والتفاوض

وأكد أنّ مصر تنتهج سياسة التهدئة والتفاوض وصولًا إلى هدنة ووقف إطلاق نار حقيقي ومستدام، في مقابل أن الجانب الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة والتصعيد المستمر والإبادة الجماعية، واستهداف المنافذ الإنسانية والإغاثية.

وتابع: «الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تفضح المخطط الإسرائيلي التي حذرت منه القيادة المصرية، بأن هذا هو التهجير والإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل أمام العالم بأكمله».