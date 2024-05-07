«حماة الوطن»: غلق «الاحتلال الإسرائيلي» للجانب الفلسطيني من معبر رفح جريمة حرب

ندد عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال الصعيد، بالتعنت الإسرائيلي الخطير، بعد اقتحام رفح الفلسطينية، وغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بالرغم من موافقة حماس على الهدنة والمبادرة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التحرك المتهور من حكومة نتنياهو يكشف عن نيتها بارتكاب مذابح جديدة.

توقف المساعدات جريمة حرب

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن توقف المساعدات جريمة حرب تمارس ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجر المنطقة إلى حرب إقليمية ليس هناك أحد رابح فيها، وهو ما يستدعي الأطراف إلى تحمل المسؤوليات، لأنقاذ أرواح المدنيين القاطنيين في آخر ملاجئهم برفح الفلسطينية.

ولفت إلى أنه يجب أن تتحمل جميع الأطراف الدولية مسؤوليتها، بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة، لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقيق نتائجها المرجوة.

المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التهور الإسرائيلي

وحمل القيادي بحزب حماة الوطن، المجتمع الدولي، مسؤولية التهور الإسرائيلي الذي يرتكب مجازر وسط صمت غير مبرر، بل ودعم وحماية من أكبر الدول، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي بات عليها أن تخجل من الانتهاكات القانونية والدولية التي تفعلها إسرائيل، تحت رعايتها.