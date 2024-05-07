كاتب صحفي: المقترح المصري للتهدئة في قطاع غزة حظى بردود فلسطينية إيجابية

قال الكاتب الصحفي محمد علي، المتخصص في الشؤون الخارجية، إن المقترح المصري بشأن إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة لأسابيع حظى بردود فعل إيجابية من قبل الجانب الفلسطيني، بينما من ناحية الطرف الإسرائيلي، فهناك بعض المشاورات التي نتمنى أن تكلل بالنجاح وتلتزم إسرائيل بالهدنة.

مرونة في مفاوضات التوصل للهدنة

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، أن الجانب الفلسطيني يعد الأكثر مرونة في مفاوضات التوصل للهدنة، وهناك بعض النقاط المرتبطة بالأوضاع الداخلية في إسرائيل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر سبب الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية خلال الفترات السابقة.

انقسام داخل إسرائيل

وتابع: «هناك بعض النقاط التي يتناقش حولها الجانب الإسرائيلي، والانقسام الحادث في إسرائيل ليس له علاقة بالوسيط المصري أو القطري أو الفلسطيني»، مشيرا إلى أن بعض الوزراء الإسرائيليين يرفضون مسألة احتياج رفح الفلسطينية، موضحا أن التوصل لهدنة كان أمرا قريبا للغاية أول أمس.