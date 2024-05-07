فيروس «اللسان الأزرق» يهدد بريطانيا وأوروبا.. ومحاولات لتطوير اللقاح

حذر خبراء من تفشي سلالة جديدة من المرض الوبائي «اللسان الأزرق» الذي يصيب الأغنام والأبقار والحيوانات الثديية عموما في جميع أنحاء إنجلترا، فيما أفادت الحكومة البريطانية، بأن هناك احتمالا كبيرا بأن ينتشر الفيروس على نطاق أوسع عن طريق الحشرات المصابة التي تأتي من شمال أوروبا.

وأفادت «b.b.c» البريطانية، بأن هناك 126 حالة في مزارع الأبقار والأغنام في إنجلترا فيما لا يؤثر فيروس اللسان الأزرق على الأشخاص أو سلامة الأغذية، بينما يطالب المزارعون بتطوير لقاح بسرعة ضد هذه السلالة.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية «ديفرا»، إن الحكومة تعمل بنشاط مع مصنعي اللقاحات لتطوير لقاح BTV-3 لاستخدامه في المملكة المتحدة، كما يمكن أن يؤدي الفيروس إلى فقدان نحو 30% من قطيع الأغنام، على الرغم من أن معدل الوفيات أقل في الماشية.

ما فيروس اللسان الأزرق؟

يسبب آفات في اللسان والأغشية المخاطية، ومشكلات في البلع، وعرج وتيبس، ما يؤثر على صحة الحيوان ويؤدي إلى انخفاض إنتاج الحليب.

وتعرفه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بأنه مرض فيروسي قد يكون معديا، وينتقل عن طريق الحشرات وناقلات الأمراض ويصيب الثدييات البرية والمنزلية مثل الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والغزلان ومعظم أنواع الظباء والجمال.

الفيروس انتشر بالصين في يناير الماضي

وفي يناير الماضي، حظرت الصين الاستيراد المباشر وغير المباشر للحيوانات المجترة ومنتجاتها بسبب تفشي الفيروس في دول العراق وبلجيكا وهولندا وغير ها من الدول المصدرة للماشية.